Soal UAS Kelas 1 Semester 1 Semua Tema PAS/UAS Soal Pilihan Ganda dan Isian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini soal latihan Penilaian Akhir Semester (PAS) atau Ujian Akhir Semester (UAS) Kelas 1 Semester 1 pada semua tema buku.

Pembahasan soal ini sangat bermanfaat sekali bagi Siswa Kelas 1 untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengerjakan soal.

Terutama mengasah kemampuan dari pelajaran yang sudah didapat sebelumnya.

Sehingga semakin banyak latihan soal maka akan semakin terbiasa dalam menghadapi berbagai soal dengan mudah.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda dan isian yang dirangkum dari berbagai sumber.

Soal Pilihan Ganda

1. Ada berapa banyak anak perempuan pada gambar di bawah ini….

a. 3 anak

b. 2 anak

c. 1 anak

d. 4 anak

2. Perbandingan yang tepat adalah………………….

a. 10 lebih dari 6

b. 10 kurang dari 6

c. 10 sama dengan 6

d. 6 lebih dari 10

3. Perbandingan yang tepat adalah…………………………

a. 5 kurang dari 10

b. 5 lebih dari 10

c. 5 sama dengan 10

d. 5 sama dari 10

4. Jumlah tomat yang dibeli Udin seluruhnya ada _______ buah.

a. 9

b. 4

c. 8

d. 6

5. Di pohon pertama tumbuh 6 pepaya. Di pohon yang kedua tumbuh 2 pepaya. Banyak pepaya seluruhnya ada ____ buah.

6. Tempat untuk membaca buku sebaiknya…

a. Tempat yang bersih

b. Temapat yang indah

c. Tempat yang terang

d. Tempat yang redup

7. Gambar dibawah ini adalah gambar : ...



a. cara memegang pensil yang salah

b. cara memegang pensil yang benar.

c. cara memegang pensil hampir benar.

d. a dan c benar.

8. Gambar di bawah ini adalah gambar…

a. Cara meletakan buku yang benar ketika membaca.

b. Cara meletakan buku yang salah ketika membaca

c. Cara meletakan buku tidak benar ketika membaca

d. Cara meletakan buku yang hamper benar ketika membaca

9. Urutan 5 huruf abjad pertama adalah…

a. A b c e d

b. A b d e c

c. A b c d e

d. A b e c d