Tutorial Cara Membungkus Kado Tanpa Kotak Berbentuk Paper Bag dengan Bahan Simple

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Membungkus kado tidaklah bisa dilakukan sembarangan apalagi jika tanpa kotak.

Sebab membungkus kado harus rapi dan terlihat cantik, makanya ada cara dan orang yang ahli dalam membungkus kado.

Namun jangan khawatir sebab anda bisa berlatih membungkus kado tanpa kota melalui cara yang dibagikan dalam artikel ini.

Untuk membungkus kado, tentu harus memiliki peralatan dan bahan-bahan untuk dijadikan kado.

Bungkus kado bisa ditentukan sesuai keinginan dari warna dan jenisnya.

Upayakan gunakan warna yang cerah agar terlihat jreng.

Cara membungkus kado tanpa kotak sebenarnya sangatlah simpel.

Bahkan bisa dibuat variasi kali ini dalam bentuk paper bag yaitu seperti tas.

Toturial ini dirangkum dari akun channel YouTube Martha Stewart dengan judul How to Wrap an Oddly-Shaped Gift

Cara membungkus kado tanpa kotak dengan model paper bag ini cocok kado sebagai hadiah berisi boneka, pakaian, bola, makanan, tas, dan lainnya.