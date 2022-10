Update Harga BBM Pertamina Turun Hari Ini di SPBU Seluruh Indonesia, Tapi Bukan Pertalite dan Solar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek Harga BBM Pertamina terbaru hari di SPBU seluruh Indonesia kini turun tapi bukan jenis Pertalite dan Solat.

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga jual pada beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM).

Pada jenis Pertamax dan Pertamax Turbo mengalami penurunan harga, namun untuk Dexlite dan Pertamina Dex justru mengalami kenaikan harga.

Sementara itu, untuk BBM jenis Pertalite yang disubsidi pemerintah tetap dijual seharga Rp 10.000 per liter.

Penyesuaian harga terbaru BBM Pertamina itu berlaku sejak 1 Oktober 2022 yang diumumkan langsung di situs resmi Pertamina.

• BLT BBM Atau BSU Belum Diterima? Begini Cara Lapor jika belum terdaftar Penerima Bansos Rp 600 Ribu!

"Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020," tulis Pertamina dalam situs resminya.

Baca juga: Harga Pertamax Turun, Cek Perbandingan Harga BBM di SPBU Pertamina, Vivo, Shell, dan BP-AKR

Pada wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax kini menjadi dibanderol Rp 13.900 per liter, turun Rp 600 dari sebelumnya yang seharga Rp 14.500 per liter. Lalu untuk Pertamax Turbo turun Rp 950 menjadi seharga Rp 14.950 per liter dari sebelumnya Rp 15.900 per liter.

Sementara untuk Dexlite terpantau naik Rp 700 menjadi seharga Rp 17.800 per liter dari sebelumnya Rp 17.100 per liter. Serta harga Pertamina Dex menjadi sebesar Rp 18.100 per liter, naik Rp 700 dari sebelumnya yang seharga Rp 17.400 per liter.

Penyesuaian harga ini terjadi di seluruh SPBU di Indonesia yang merupakan milik Pertamina. Berikut harga terbaru BBM Pertamina saat ini yang berlaku di seluruh provinsi:

• Kenaikan BBM Sumbang 1 Persen Inflasi pada September 2022