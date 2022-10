SOAL UTS PAI Kelas 12 SMA Semester 1, Kunci Jawaban PTS Pendidikan Agama Islam Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak pilihan soal PTS PAI atau soal UTS PAI Kelas 12 SMA / SMK tahun 2022.

Adapun soal UTS / PTS Pendidikan Agama Islam ( PAI ) yang dilengkapi dengan kunci jawaban ini dapat digunakan untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS).

Untuk soal PAI pilihan ganda ini juga digunakan sebagai panduan bahan belajar bagi siswa untuk penguatan mater yang diujikan nantinya.

Inilah rangkuman soal dan jawaban latihan UTS dan PTS pelajaran PAI untuk siswa kelas 12 SMA / SMK semester 1 (ganjil) dilansir dari berbagai sumber :

1. Surat Al Baqarah termasuk surat madaniyah, Al Baqarah artinya ….

a. sapi betina

b. lebah

c. nyamuk

d. sapi jantan

e. lalat

2. Surat Al Kahfi terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surat makiyah, merupakan urutan surat yang ke ….

a. 18

b. 17

c. 15

d. 14

e. 10

3. Surat madaniyah adalah surat yang diturunkan ….

a. sesudah Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah

b. sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah

c. di Mekah

d. di Madinah

e. di Saudi Arabia

4. Berikut ini adalah kandungan surat Al Kafirun, kecuali ….

a. tidak ada persamaan cara ibadah umat Islam dengan orang kafir

b. kita dilarang menyembah sembahan orang kafir

c. kita diperintahkan untuk fanatik terhadap agama

d. kita dianjurkan untuk fanatik golongan

e. kita dilarang bekerja sama dengan masalah Alquran dan aqidah

5. Surat Al Kafirun berisi perintah tenang…

a. Berbuat baik untuk sesama manusia

b. Iman kepada Allah

c. bersimpati dengan Twofaels

d. kesalehan

e. toleransi

6. Surat Al Kahf juga disebut Ashabul Kahfi, yang berarti …

a. para pria muda beriman

b. penghuni gua

c. warga neraka

d. Orang yang menerima perlindungan dari Allah

e. seorang hamba Tuhan yang sesat

7. Bagi orang yang beragama Islam, hukum beriman kepada hari akhir adalah ….

a. wajib ‘ain

b. wajib kifayah

c. sunah

d. sunah muakkad

e. sunah gair muakkad

8. Setelah sangkakala pertama dibunyikan sebagai awal hari kiamat, ditiuplah sangkakala kedua untuk mengawali ….

a. hari perhitungan amal manusia

b. hari kebangkitan dari kubur

c. hari pembalasan

d. hari berkumpulnya semua manusia di akhirat

e. hari pertanggungjawaban semua amal perbuatan

9. Apabila hari kiamat tiba, semua perbuatan manusia semasa hidupnya di dunia akam dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Hal ini dijelaskan dalam Alquran surat ….

a. Taha [20] ayat 15

b. Taha [20] ayat 17

c. Taha [20] ayat 20

d. Taha [65] ayat 15

e. Taha [65] ayat 17