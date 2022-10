SOAL Pendidikan Agama Islam Kelas 10 SMA Semester 1, Kunci Jawaban UTS - PTS PAI Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak pilihan soal PTS PAI atau soal UTS PAI Kelas 10 SMA / SMK tahun 2022.

Adapun soal UTS / PTS Pendidikan Agama Islam ( PAI ) yang dilengkapi dengan kunci jawaban ini dapat digunakan untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS).

Untuk soal PAI pilihan ganda ini juga digunakan sebagai panduan bahan belajar bagi siswa untuk penguatan mater yang diujikan nantinya.

Inilah rangkuman soal dan jawaban latihan UTS dan PTS pelajaran PAI untuk siswa kelas 10 SMA / SMK semester 1 (ganjil) dilansir dari berbagai sumber :

1. Malaikat bersifat memantulkan cahaya pada hati manusia dan kedamaian di bumi karena diciptakan dari ….

a. tanah

b. cahaya

c. api

d. ruh

e. air

2. Berikut ini sifat-sifat dari malaikat, kecuali ….

a. Selalu patuh kepada Allah swt. dan tidak pernah berbuat maksiat kepada-Nya

b. Dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah

c. tidak makan dan tidak minum

d. tidak memiliki jenis kelamin

e. dapat mengetahui masa depan manusia

3. Allah memberikan akal dan nafsu kepada ….

a. malaikat

b. jin

c. setan

d. manusia

e. binatang

4. Kemuliaan manusia yang lebih daripada malaikat ditegaskan dengan bukti ….

a. manusia memiliki ketaatan yang bisa melebihi malaikat

b. nabi dan rasul diangkat dari golongan manusia

c. karakter manusia yang tenang dan penuh kedamaian

d. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada nabi Adam A.S. setelah nabi Adam A.S. menjelaskan tentang ilmu yang telah diajarkan oleh Allah swt.

e. Allah memerintahkan manusia untuk senantiasa beribadah kepada-Nya

5. Berikut pernyataan yang tidak benar tentang malaikat adalah ….

a. makhluk ghaib yang diciptakan Allah swt. dari cahaya

b. sangat patuh kepada Allah swt. dan tidak pernah sekalipun membantah

c. memiliki hawa nafsu

d. menghabiskan waktunya untuk mengabdi kepada Allah, senantiasa taat kepada perintah-perintah-Nya dan tidak pernah mendurhakai-Nya

e. tidak memiliki hawa nafsu

6. Adanya Asmaul Husna diterangkan dalam Al-Qur’an surah....

a. Taha ayat 6

b. Taha ayat 7

c. Taha ayat 8

d. Taha ayat 9

e. Taha ayat 10

7. Nama nama Allah yang indah disebut juga dengan....

a. asmaul Husna d. sifat wajib Allah

b. asmaul khomsa e. asmaul khonsa

c. asma Allah

8. Arti fana adalah....

a. kekal

b. tidak kekal

c. abadi

d. selamanya

e. tidak ada akhir