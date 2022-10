Jam Tayang Drakor Bad Prosecutor Tayang Perdana 5 Oktober 2022 di VIU Dibintangi D.O EXO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea (drakor) berjudul Bad Prosecutor bakal menggantikan If You Wish Upon Me yang telah resmi tamat.

Drakor Bad Prosecutor bakal tayang perdana pada Rabu 5 Oktober 2022 mendatang.

Tiap episode Bad Prosecutor rilis hari Rabu dan Kamis yang tayang di KBS2 dan VIU pukul 19.50 WIB.

Bad Prosecutor dibintangi oleh Do Kyung Soo alias D.O EXO, Lee Se Hee dan Ha Joon sebagai pemeran utama.

Sinopsis Bad Prosecutor

Bad Prosecutor menceritakan Jin Jung (Do Kyung-Soo) yang bekerja sebagai jaksa.

Sebagai jaksa, ia terkadang mengandalkan tindakan dan tipu daya yang bijaksana, daripada praktik hukum standar.

Pada saat yang sama, ia memiliki rasa keadilan dan hati nurani yang dalam.

Ia dikenal sebagai sosok yang akan berdiri di sisi yang lemah dan berperang melawan yang jahat, mengeluarkan mata untuk keadilan mata.

Daftar pemain