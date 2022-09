Siapa Seulgi, Idol Kpop yang Sering Dibully Netizen Karena Terlalu Kurus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sosok Seulgi baru-baru ini mendapat hujatan dari netizen Kpopers.

Pasalnya, Seulgi dituding tak peduli dengan bentuk tubuhnya yang kurus.

Kpopers pun menyoroti gaya hidupnya yang tidak sehat sehingga tubuhnya tak gemuk-gemuk.

Bahkan, semenjak diperkenalkan menjadi SM Rookies, Seulgi dinilai memiliki bentuk tubuh yang tak berisi.

Lantas siapakah Seulgi?

Kang Seulgi atau Seulgi adalah anggota girl grup Kpop Red Velvet besutan SM Entertainment.

Ia juga tergabung dalam sub unit Red Velvet yakni Irene & Seulgi serta grup musik Got the Beat.

Kang Seul-gi lahir pada 10 Februari 1994, di Ansan, Gyeonggi-do, Korea Selatan.

Keluarganya terdiri dari orang tuanya dan seorang kakak laki-laki.

Ia belajar di Sekolah Menengah Ansan Byeolmang dan bersekolah di School of Performing Arts Seoul.