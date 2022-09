Bank BCA Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi yang Dicari dan Lokasi Penempatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar gembira! PT Bank Central Asia (Tbk) atau bank BCA membuka banyak lowongan kerja terbaru mulai September 2022.

Melansir laman karir.bca.co.id, sebagian besar lowongan kerja BCA diperuntukkan untuk S1 lulusan baru atau Fresh Graduate.

Lowongan kerja Bank BCA ini dibuka hingga 31 Desember 2022.

Bagi yang berminat silakan mempersiapkan dokumen persyaratannya.

Adapun posisi yang dibuka pada lowongan kerja BCA ini antara lain:

1. Security Governant Specialist

- Minimal lulusan S1 dari jurusan Ilmu Komunikasi, Sistem Informasi

IPK minimal 3.00

- Usia maksimal 25 tahun

- Memiliki ketertarikan terhadap IT Security dan memiliki kemauan untuk mempelajari hal-hal baru

- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris

- Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menggunakan perangkat design grafis

- Memiliki pemahaman mengenai aturan-aturan regulator perbankan, ISO27001, NIST, PCIDSS

- Memiliki dasar technical writing adalah plus point

- Memiliki kemampuan konseptual untuk diterapkan dalam strategi membangun policy/prosedur security

- Memiliki pemahaman mengenai framework arsitektur secara umum adalah plus poin

- Pendaftaran: 23 September - 31 Desember 2022

- Usia 20-25 tahun

- Penempatan: Jakarta

2. Auditor

Kualifikasi:

- Lulusan S1 dari jurusan Akuntansi / Manajemen / Teknik Industri

- IPK minimal 3.00

- Usia maksimal 30 tahun

- Memiliki kemampuan analisa, kritis & berpikir secara sistematis

- Menguasai bahasa inggris (lisan & tulisan)

- Memiliki pengalaman sebagai auditor di industri perbankan / Kantor Akuntan Publik

- Diutamakan memiliki kemampuan memimpin tim

- Usia 19-30 tahun

- Pendaftaran hingga 31 Desember 2022

- Penempatan Jakarta