Karya Terbaik AHM Best Student 2022, Daur Ulang Limbah hingga Hasilkan Energi Terbarukan

Dok/AHM

Satu di antara pemenang AHM Best Student 2022 yang diumumkan pada puncak gelaran Astra Honda Motor Best Student yang berlangsung Sabtu, 24 September 2022. Tahun ini tema AHM Best Student 2022 adalah Berkreasi Menebar Inspirasi dan berhasil menyeleksi karya 622 siswa SMA sederajat dari seluruh Indonesia.