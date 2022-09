Ternyata Simpan Ponsel di Kursi Pesawat Bisa Picu Kebakaran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ternyata menyimpan ponsel di kursi pesawat bisa menjadi pemicu kebakaran. Simak alasannya dalam ulasan berikut ini.

Saat pesawat akan take-off, awak kabin biasanya meminta penumpang untuk mematikan ponsel atau mengaktifkan mode pesawat.

Namun, usai melakukan aktivitas tersebut, penumpang disarankan untuk tidak meletakkan ponsel mereka secara sembarangan.

Meletakkan ponsel di tempat yang tidak seharusnya malah bisa berisiko membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Adapun bagian di kabin pesawat yang tidak dianjurkan sebagai tempat meletakkan ponsel adalah kursi pesawat.

Hal itu karena ponsel bisa masuk ke sela-sela kursi, sehingga sulit untuk diambil kembali.

Faktanya, ponsel cukup mudah untuk tersangkut di antara kursi pesawat, terutama jika duduk di business class (kelas bisnis) atau first class (kelas satu).

Menurut Pilot dan Penulis Ask the Pilot, Patrick Smith, kursi pesawat memiliki sejumlah celah dan sudut, dikutip dari Best Life.

"Jika Anda duduk di kursi datar yang dikendalikan secara elektrik, yang umum di kelas satu atau kelas bisnis, ada sejumlah sudut serta celah tempat ponsel dapat tergelincir - di luar jangkauan Anda - dan turun ke mekanisme yang mengontrol posisi kursi," kata Smith.

Kasus munculnya asap di kabin pesawat akibat ponsel tersangkut di kursi