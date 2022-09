Profil dan Perjalan Karier Kim Go Eun, Aktis Serba Bisa Paling Populer Sekaligus Terkaya di Korea

Kim Go Eun dipuji karena aktingnya yang apik di episode 4 Little Women yang tayang pada Minggu 11 September 2022 bahkan sampai jadi trending topik teratas Twitter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nama Kim Go Eun tengah memuncaki trending topik Twitter Indonesia hari ini, Senin 12 September 2022.

Hal itu lantaran banyak yang menyoroti akting Kim Go Eun dalam episode 4 drakor Little Women yang tayang pada Minggu 11 September 2022 kemarin.

Akting Kim Go Eun dinilai apik lantaran mampu menampilkan berbagai macam emosi mulai dari marah, depresi, senang, hingga sedih.

Kim Go Eun merupakan aktris Korea Selatan terpopuler saat ini.

Ia lahir pada 2 Juli 1991 di Seoul.

• Siapa Sosok Kim Go Eun, Pemeran Anak Tertua di Drakor Little Women Curi Sorotan Hingga Trending

Meski berusia 31 tahun, namun pesonanya masih seperti wanita berumur 20 tahun.

Terlebih lagi, ia adalah aktris Korea yang banyak memenangkan penghargaan Aktris Terbaik.

Ia semaki dikenal karena perannya dalam drakor Cheese in the Trap (2016), Guardian: The Lonely and Great God (2016), The King: Eternal Monarch (2020), dan Yumi's Cells (2021).

Kini, Kim Go Eun tengah berada di puncak masa mudanya dan memiliki masa depan yang cerah di industri film di depannya.

Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai lebih dari 5 juta dollar AS atau setara Rp 74 miliar.