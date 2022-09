SOAL UTS PAI Kelas 5 SD Semester 1 dan Kunci Jawaban PTS Pendidikan Agama Islam Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut pilihan soal PTS PAI atau soal UTS PAI Kelas 5 SD tahun 2022.

Adapun soal UTS / PTS Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dilengkapi dengan kunci jawaban ini dapat digunakan untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS).

Berikut soal PAI pilihan ganda dan essay juga digunakan sebagai panduan bahan belajar bagi siswa untuk penguatan mater yang diujikan nantinya.

Inilah rangkuman soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS pelajaran PAI untuk siswa Kelas 5 SD semester 1 (ganjil) dilansir dari berbagai sumber:

1. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, merupakan arti surat At-Tin ayat ke....

a. 4 b. 2

c. 3 d.1

2. Surat At-Tin di turunkan di kota . . .

a. jeddah b. Madinah

c. Mekkah d. Riyadl

3. Nama raja kafir pada masa nabi Daud AS adalah ....

a. Thalut b.Firaun

c Jalut d. Abrahah

4. Puasa Ramadhan hukumnya....

a. mubah b. wajib

c. makroh d.sunah

5. Nabi yang mempunyai suara merdu adalah nabi ....

a. Isa AS b. Daud AS

c. Yusuf AS d. Nuh AS

6. abi Muhammad SAW lahir pada tanggal ....

a. 28 April 576 M b. 21 April 571 M

c 1 April 570 M d. 21 januari 990 M