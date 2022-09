Tenang! Kini Tiket Masih Bisa Refund Meski Ketinggalan Pesawat, Begini Caranya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan panik saat Anda ketinggalan jadwal penerbangan pesawat karena uang Tiket masih bisa dikembalikan alias Refund meski tidak seutuhnya.

Setiap penumpang tentunya tidak ingin ketinggalan pesawat.

Namun, beberapa orang secara tidak sengaja melewatkan jadwal penerbangan karena alasan tidak diduga seperti jalan macet, rekayasa lalu lintas, urusan mendadak, dan sebagainya.

Meskipun sudah berangkat lebih awal dari jadwal keberangkatan, namun sejumlah penumpang masih ketinggalan pesawat.

• Cara Mudah Mengatasi Rasa Takut saat Naik Pesawat

Lantas, bagaimana jika penumpang ketinggalan pesawat?

Apakah tiket hangus jika penumpang ketinggalan pesawat? Berikut penjelasannya

Apakah tiket hangus jika penumpang ketinggalan pesawat?

Setiap maskapai penerbangan memiliki ketentuan berbeda-beda mengenai nasib tiket jika penumpang ketinggalan pesawat.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro mengatakan, penumpang ketinggalan pesawat termasuk kategori tidak menunjukkan diri dan tidak melapor di ruang tunggu (no show check in and no show gate).

Atas penumpang tersebut, lanjutnya, Lion Air Group memberikan pengembalian dana tiket atau refund.