Siapa Choi Jin Hyuk, Aktor Korea Ternama yang Ternyata Seorang Muslim Taat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktor ternama Korea Selatan, Choi Jin Hyuk ternyata seorang Muslim yang taat.

Sosok Choi Jin Hyuk merupakan aktor sekaligus pengusaha asal Korea Selatan.

Namanya mulai melambung naik akibat perannya di drakor Gu Family Book dan The Heirs.

Choi Jin Hyuk lahir pada 9 Februari 1986 di Provinsi Jeolla, Korea Selatan dengan nama Kim Tae Ho.

Ia lalu menggunakan nama Choi Jin Hyuk sebagai nama panggungnya pada 2010.

Choi memulai debut aktingnya usai memenangkan hadiah utama dalam reality show KBS Survival Star Audition pada 2006.

Pada 2010, ia membintangi drakor It's Okay, Daddy's Girl sebagai pemeran utama.

Choi lalu memulai debut layar lebarnya di film percintaan Love Clinique.

Pada tahun 2014, namanya dikenal luas usai membintangi drakor bergenre komedi romantis berjudul Emergency Couple.

Choi kemudian kembali ke berperan sebagai peran pendukung dalam You Are My Destiny, sebuah remake dari drama Taiwan 2008.