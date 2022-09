Promo KFC Hari Ini 16 September 2022, Beli Super Breakfast Combo Diskon 50 % Menu paket Super Besar 1

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk dapatkan beragam promo makanan di promo KFC untuk menemani aktifitasmu hari ini Jumat 16 September 2022.

Saat ini ada promo-promo KFC terbaru diantaranya Beli Super Breakfast Combo diskon 50 persen khusus menu paket Super Besar 1, promo KFC combo free fire dengan 2 pilihan menu, promo KFC Super Besar, promo KFC Spicy Chili Don.

Ada juga promo KFC Champion Combo, promo KFC Breakfast, hingga promo KFC Chaki Meal, promo KFC minuman Pink Coconut dan Es Kopi Susu, KFC Champion Combo Mulai Rp 45 Ribuan, promo KFC Loaded Fries Rp 34 Ribuan, promo KFC Classic Combo, promo KFC Burger Selera Original Saus Alabama, promo KFC Burger, promo KFC Goceng, promo KFC Coffee Rp 15 ribuan dan masih banyak lagi lainnya.

cek selengkapnya promo makanan dan promo minuman pada promo KFC yang bisa kamu nikmati dilansir dari akun instagram @kfcindonesia:

Promo KFC Diskon 50 % Super Besar

FC Lovers jangan sampai lupa makan ya! Demi kamu yang spesial, mimin ada promo BELI sarapan DAPET diskon makan siang nih!

Caranya, pas beli Super Breakfast Combo tukarkan struk pesanannya dengan DISKON 50% khusus menu paket Super Besar 1. Gak usah pusing mikirin menu sarapan dan makan siang lagi deh.

Promo ini berlaku 16 September- 16 Oktober 2022 untuk pemesanan dine in dan take away ya!

Syarat dan ketentuan:

- Setiap pembelian menu Super Breakfast akan mendapatkan struk yang bisa ditukarkan dengan menu super besar 1 diskon 50%. Promo berlaku sampai 16 Oktober 2022