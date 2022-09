Promo KFC Hari Ini 15 September 2022, TBT 3 OR Burger 6 Chicken Strips 3 Kentang Goreng 109 Ribuan

Promo KFC Hari Ini - TBT 3 OR Burger 6 Chicken Strips 3 Kentang Goreng 109 Ribuan dan masih banyak promo lainnya hari ini Kamis 15 September 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan beragam promo makanan di promo KFC untuk hari ini Kamis 15 September 2022.

Saat ini ada promo TBT ( The Best Thursday) yang hanya hadir setiap hari Kamis dengan menu mewah harga hemat diantaranya 3 O.R Burger Single, 6 Chicken Strips, dan 3 Kentang Goreng Reguler cuma seharga 109 Ribuan.

Kemudian ada promo KFC combo free fire dengan 2 pilihan menu, promo KFC Super Besar, promo KFC Spicy Chili Don, promo KFC Attack, promo KFC Champion Combo, promo KFC Breakfast, hingga promo KFC Chaki Meal.

Ada promo KFC minuman Pink Coconut dan Es Kopi Susu, KFC Champion Combo Mulai Rp 45 Ribuan, promo KFC Loaded Fries Rp 34 Ribuan, promo KFC Classic Combo, promo KFC Burger Selera Original Saus Alabama, promo KFC Burger, promo KFC Goceng, promo KFC Coffee Rp 15 ribuan dan masih banyak lagi lainnya.

Simak selengkapnya promo makanan dan promo minuman pada promo KFC yang bisa kamu nikmati dilansir dari akun instagram @kfcindonesia:

Promo TBT

Kalau postingan ini lewat di feed kamu, tandanya kamu harus beli TBT di 15.09.22!.

Soalnya postingan ini jadi penanda KFC Lovers adalah orang terpilih yang besok bisa beli 3 O.R Burger Single, 6 Chicken Strips, dan 3 Kentang Goreng Reguler cuma seharga 100 ribuan aja.

Pink Coconut

