Jam Tayang If You Wish Upon Me Episode 12 di VIU Hari Ini Misi Team Genie Hampir Batal di Spoiler

Bocoran cerita drakor If You Wish Upon Me yang tayang hari ini Kamis 15 September 2022 pukul 19.50 WIB di VIU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak bocoran dan jam tayang drakor If You Wish Upon Me episode 12 hari ini.

Drakor If You Wish Upon Me telah memasuki fase kedua di episode 12 yang bakal tayang pada Kamis 15 September 2022 pukul 19.50 WIB di VIU.

Drakor ini dibintangi sederet pemain ternama seperti Ji Chang Wook, Choi Sooyoung SNSD, Sung Dong Il, dan Won Ji An.

Sebelum nonton drama Korea terbaru dari Ji Chang Wook, Sooyoung, dan Sung Dong Il, simak bocoran If You Wish Upon Me episode 12 selengkapnya di bawah ini.

Sebelumnya di episode 11, Team Genie berangkat untuk memenuhi keinginan terakhir mantan detektif Song.

Namun, saat mereka sedang menuju untuk menemukan Lee Gil Yong, kesehatan Kang Tae Shik tiba-tiba memburuk.

Kang Tae Shik mendadak pingsan setelah kehilangan kesadaran.

Situasi itu membuat Team Genie panik.

Dalam If You Wish Upon Me episode 12, dengan kesehatan Kang Tae Shik yang menurun, Yoon Gyeo Re harus mengambil alih kendali sebagai Kapten Kecil Tim Genie.

Dipenuhi dengan rasa tanggung jawab baru, Yoon Gyeo Re dengan penuh semangat memberikan misi mereka sepenuhnya.