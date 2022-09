Profil Huh Yunjin, Penyanyi Blasteran Korea-AS yang Populer Usai Cover Lagu When We Were Young Adele

Sosok Huh Yunjin, member LE SSERAFIM yang viral usai cover lagu When We Were Young karya Adele

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sosok Huh Yunjin mencuri perhatian di media sosial baru-baru ini.

Penyanyi muda Huh Yunjin viral usai meng-cover lagu Adele yakni When We Were Young.

When We Were Young merupakan salah satu lagu terpopuler karya Adele.

Cover Huh Yunjin menyanyikan When We Were Young itu bahkan ditonton lebih dari 1 juta orang dalam 24 jam di kanal YouTube LE SSERAFIM Clips.

Lantas siapakah Huh Yunjin ini?

Jennifer Huh atau yang akrab dikenal Huh Yunjin penyanyi berdarah Korea-Amerika.

Ia adalah anggota girl grup LE SSERAFIM.

Merupakan idol berusia 20 tahun, Huh Yunjin lahir pada 8 Oktober 2001 di Seoul, Korea Selatan.

Meskipun begitu, ia dibesarkan di New York, Amerika Serikat

Pada tahun 2018, ia tampil sebagai kontestan di acara survival Produce 48 di mana ia mewakili Pledis Entertainment.