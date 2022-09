Profil Kate Middleton, Calon Ratu Inggris yang Masuk 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia

SEBASTIEN BOZON / AFP

Kate Middleton, Duchess of Cambridge dari Inggris, menghadiri pertandingan tenis final ganda putra antara Nikola Mektic dari Kroasia dan Mate Pavic dari Kroasia melawan Matthew Ebden dari Australia dan Max Purcell dari Australia, pada hari ketiga belas Kejuaraan Wimbledon 2022 di The All England Tennis Club di Wimbledon, barat daya London, pada 9 Juli 2022. Kini Kate Middleton mendapat gelar baru sebagai Princess of Wales menggantikan Lady Diana saat masih menjadi istri Raja Charles III