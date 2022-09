Promo KFC 8 September 2022, 3 Ayam Goreng Crispy 3 OR Burger Single 4 Chicken Strips Rp 109 Ribuan

Promo KFC - 3 Ayam Goreng Crispy 3 OR Burger Single 4 Chicken Strips Rp 109 Ribuan dan masih banyak lagi lainnya hari ini Kamis 8 September 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk jangan lewatkan beragam promo makanan di promo KFC untuk hari ini Kamis 8 September 2022.

Apalagi ada promo KFC TBT ( The Best Thursday ) hanya hari ini hanya dengan harga Rp109.091 untuk 3 Ayam Goreng Crispy, 3 O.R Burger Single, dan 4 Chicken Strips.

Kemudian ada promo KFC Bucket 10 Ayam Goreng 10 pcs ayam goreng 9 September KFC besok, promo KFC combo free fire dengan 2 pilihan menu, promo KFC Spicy Chili Don, promo KFC Attack, promo KFC Champion Combo, promo KFC Breakfast, hingga promo KFC Chaki Meal

Ada juga promo KFC minuman Pink Coconut dan Es Kopi Susu, promo KFC Champion Combo Mulai Rp 45 Ribuan, promo KFC Loaded Fries Rp 34 Ribuan, promo KFC Classic Combo, promo KFC Burger Selera Original Saus Alabama, promo KFC Bucket Ayam, promo KFC Burger, promo KFC Goceng, promo KFC Coffee Rp 15 ribuan dan masih banyak lagi lainnya.

Inilah selengkapnya promo makanan dan promo minuman pada promo KFC yang bisa kamu nikmati dilansir dari akun instagram @kfcindonesia:

• Promo KFC 7 September 2022, Nikmati KFC Bucket 10 Pcs Ayam Goreng Segera & Combo Free Fire Hemat

Promo KFC TBT

Ketika pas resign ekspektasinya ada momen perpisahan mengharukan, realitanya semua hepi gara-gara dibeliin TBT untuk selebrasi resign.

Saking banyaknya KFC Lovers yang SeleraOriginal-nya TBT, kalau dijadiin makanan perpisahan resign kayaknya bakal auto approved deh sama Boss dan diiringi senyuman deh sama team

Yaiyalah, soalnya menu-menu TBT semenggoda itu. Dengan harga Rp109.091*, kamu udah dapet 3 Ayam Goreng Crispy, 3 O.R Burger Single, dan 4 Chicken Strips.

Worth it banget kan?!