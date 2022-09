Taeyon dan Kisah Dibalik Beratnya Menjadi Leader dari 9 Anggota SNSD Selama 15 Tahun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sosok Taeyeon SNSD tengah menjadi trending topik Twitter, Senin 5 September 2022 baru-baru ini.

Hal tersebut lantaran banyak fansnya yang koar-koar soal beban Taeyeon sebagai leader girl grup Girl's Generation atau SNSD.

"Ingat ketika taeyeon mengaku betapa banyak tekanan dan beban yang dia rasakan sebagai leader SNSD dan dia benar-benar berpikir untuk mundur tapi lihat seberapa jauh dia dan anggotanya telah datang, mereka bahkan memulai sistem leader baru untuk tahun ke-15 mereka kamu melakukannya dengan sangat baik, pemimpin," tulis akun Twitter @beyoongc pada Senin 5 September 2022 pagi.

Kim Tae Yeon atau yang akrab disapa Taeyeon merupakan diva Korea Selatan sekaligus leader SNSD.

Taeyeon merupakan anggota tertua di SNSD yang lahir pada 9 Maret 1989 di Jeonju, Korea Selatan.

Ia kini berusia 33 tahun.

Ia memulai debutnya sebagai anggota girl grup Girls 'Generation pada Agustus 2007.

Kini ia menjadi salah satu artis terlaris di Korea Selatan dan SNSD yang jadi salah satu grup Kpop paling populer di seluruh dunia.

Ia telah berpartisipasi dalam proyek SM Entertainment lainnya, termasuk Girls' Generation-TTS, SM the Ballad, Girls' Generation-Oh!GG, dan supergrup Got the Beat.

Pada tahun 2015, Taeyeon merilis album mini debutnya (EP) I, yang singel titulernya mencapai nomor satu di Gaon Digital Chart Korea Selatan.