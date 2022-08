Lika Liku Karier Seohyun SNSD, Sempat Depresi Saat Debut Hingga Jadi Aktris Drakor Termahal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagi penggemar Kpop hingga drama korea (drakor) pasti tak asing dengan sosok idol cantik ini.

Ya, ia adalah Seohyun yang merupakan member termuda girl group superstar SNSD atau Girls Generation.

Tak hanya mahir olah vokal dan dance, Seohyun juga telah menekuni dunia akting sejak tahun 2014.

Ia menjadi salah satu idol Kpop yang paling banyak membintangi drama korea sejauh ini.

Namun, dibalik ketenarannya itu, Seohyun telah mengalami lika-liku pahit dari mulai debut sebagai idol hingga menjadi aktris dengan bayaran termahal.

• Perjalanan Karier Gong Jiho, Mantan Member Oh My Girl yang Kini Mulai Karier Jadi Aktris

Sebagai seorang aktris, Seohyun, terkenal karena perannya dalam musikal, Moon Embracing The Sun, Gone With The Wind dan Mamma Mia dan drama Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Good Thief, Bad Thief and Time.

Seohyun lahir pada 28 Juni 1991 di Seoul, Korea Selatan.

Ibunya adalah Kim Young-al, yang bekerja sebagai kepala di sebuah sekolah piano, sementara identitas ayahnya belum terungkap ke publik.

Seohyun adalah anak tunggal mereka.

Sejak kecil, Ibu Seohyun mengajarinya bermain piano, biola, dan drum Korea sejak usia lima tahun.