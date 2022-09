Astra Motor Berikan Promo SEMPRONG Khusus di Bulan September

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Memasuki awal bulan September, Astra Motor Kalimantan Barat selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Kalbar, seperti tak ada hentinya mengapresiasi konsumen setianya lewat promo-promo disetiap bulannya.

Seperti promo SEMPRONG (September Murah Promo & Angsuran) berupa potongan angsuran sepeda motor Honda yakni, New Honda Scoopy dan New Honda Vario160.

Masyarakat dapat memiliki deretan sepeda motor Honda dengan promo spesial berupa diskon angsuran hingga Rp 80.000.

Promo ini berlaku untuk pembelian secara kredit diseluruh dealer di area Kota Pontianak disepanjang bulan September 2022.

All New Honda Vario160, tak hanya memiliki desain yang memikat pecinta motor skutik premium sporty, performa tinggi dan beragam teknologi fitur canggih yang disematkan menjadi penyempurna All New Honda Vario 160.

Mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,3 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 13,8 Nm @7000 rpm.

Sensasi bertenaga yang dihadirkan skutik premium sporty ini pun semakin mewujudkan kebanggaan dan kesenangan berkendara. Dengan angsuran mulai dari Rp. 1.286.000.

New Honda Scoopy hadir dengan desain terbaru dan garis bodi S (shape) serta desain lekukan modern yang semakin menguatkan kesan unik dan berbeda.

Desain lampu depan dan belakang juga mengalami perubahan yang semakin memperkuat simbol khas dari Honda Scoopy.

Model ini juga kini disematkan mesin generasi terbaru 110cc dengan pengaplikasian teknologi frame(rangka) baru eSAF (enhanced Smart Architecture Frame).