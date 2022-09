Start Up Dynamic Buzz Asal Pontianak Masuk Top 10 Gerakan Nasional 1000 Startup Digital 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kota Pontianak, Kalimantan Barat kembali menjadi satu di antara 17 kota di Indonesia yang menjadi sasaran Gerakan 1000 Startup Digital yang diinisiasi Kominfo pada 2020 lalu.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali menyelenggarakan Program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital 2022 bertajuk Indonesia Maju #MulaidariKamu.

Program yang fokus pada pengembangan talenta digital, dimulai dengan tahapan Ignition pada 27 Agustus 2022 di Jakarta. Kabar baiknya start up Dynamic Buzz merupakan satu diantara top 10 Gerakan Nasional 1000 Startup.

Dynamic Buzz adalah platform content creator yang membantu menghubungkan para pemilik bisnis atau pengusaha dengan buzzer atau content creator yang membagikan informasi kepada pengikut mereka di media sosial.

Gerakan 1000 Startup Digital adalah program pembinaan bagi kamu yang ingin membuat solusi teknologi bagi berbagai permasalahan di Indonesia melalui membangun startup digital.

Founder Dynamic Buzz, Dayang Melati yang merupakan motivator, youtuber dan pengusaha muda asal Kota Pontianak mengaku excited start up yang ia bangun terpilih sebagai top 10 Digital 1000 Start Up.

"Kita terpilih top 10 digital startup untuk tahun 2022 di ignition-nya 1100 tahun ini, perasaannya excited dan juga deg-degan banget karena kita langsung ketemu dengan calon investor dan juga avanger capital dan rasanya lebih kayak, wah bentar lagi nih kita bakal ready banget nih untuk go to next level which is actually funding gitu kan," ujarnya Minggu 4 September 2022.

Karena kata Dayang selama 2 tahun Dynamic Buzz bootstrap.

"Jadi sekarang karena kita udah di 12 kota juga di seluruh Indonesia dan udah mulai dilirik juga oleh beberapa investor, so exciting banget sih sebenarnya dan juga takut sih, gimana nih gitu karena ini kan kali pertama gitu," ujarnya.

Alumni Victoria University program in Sunway university, Bachelor of Business Marketing ini berharap Dynamic Buzz bisa bertemu dengan partner bisnis yang tepat, tidak hanya bertemu investor yang memberikan permodalan.

Dynamic Indonesia merupakan digital marketing dan branding agency yang bergerak di industri digital kreatif. Tujuannya untuk membantu membuat konten branding dari Facebook, Instagram, serta website.

"Harapannya tidak hanya mendapatkan investor yang memberikan modal tetapi bisa memberikan guideline juga bisa menjadi advisor dan juga network untuk mengembangkan usaha kita. Jadi lebih bermanfaat lagi dan pastinya juga profitable," harapnya.

Selama proses seleksi kata Dayang, ia akan sering bertemu investor juga berbagai macam instansi, perusahaan, corporate ataupun government.

"Yang ujung-ujungnya malah jadi ya alhamdulillah jadi klien kita gitu. Semoga ini merupakan awal yang bagus untuk membawa startup lokal Pontianak ini ke kancah nasional yang bergengsi dan bisa membawa manfaat untuk banyak orang," ujar Dayang. (*)

