Profil An Se Young, Anak Ajaib Korea Selatan Lawan Akane Yamaguchi di Laga Final Japan Open 2022

An Se-young dari Korea Selatan berpose dengan medali emasnya setelah memenangkan pertandingan final tunggal putri melawan Chen Yufei dari China di turnamen bulu tangkis Malaysia Masters di Kuala Lumpur pada 10 Juli 2022. An Se Young merupakan merupakan peraih penghargaan Pemain yang Paling Menjanjikan pada tahun 2019 oleh BWF. An Se Young bakal menghadapi Akane Yamaguchi di final Japan Open 2022 pada Minggu 4 September 2022 pukul 12.10 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pebulutangkis tunggal putri wakil Korea Selatan An Se Young berhasil melaju ke babak final Japan Open 2022.

Di partai final Japan Open 2022, An Se Young bakal melawan wakil tuan rumah Jepang alias ratu bulu tangkis, Akane Yamaguchi.

Sebelumnya, An Se Young lolos ke partai final Japan Open 2022 usai menumbangi unggulan Taiwan, Tai Tzu Ying dengan skor sengit 12, 14-21, 21-13 pada Sabtu 3 September 2022.

Head to head An Se Young vs Akane Yamaguchi akan dimulai pukul 12.10 WIB setelah laga Kenta Nishimoto (Jepang) vs Chou Tien Chen (Taiwan).

Oleh karena itu, simak terlebih dahulu sepak terjang An Se Young di artikel berikut ini:

An Se-young lahir pada 5 Februari 2002 kini berusia 20 tahun.

Ia merupakan tunggal putri unggulan Korea Selatan saat ini.

Selain itu, ia juga dijuluki sebagai anak ajaib dari Gwangju.

An Se Young dianugerahi oleh BWF sebagai Pemain Terbaik Tahun 2019.

Per 2022, An Se Young memilki tinggi badan 170 cm dengan berat badan 50 kg.