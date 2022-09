Kepastian Isu Harga BBM Subsidi Pertalite-Solar Naik, Ini Kata Presiden Jokowi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Presiden Jokowi buka suara soal ramai kabar harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi naik.

Presiden Jokowi mengatakan hingga kini pemerintah masih menghitung penyesuaian harga BBM subsidi.

Setelah itu, kata Jokowi, baru pemerintah dapat memutuskan penetapan harga BBM subsidi.

“BBM semuanya masih pada proses dihitung dikalkulasi,” kata Presiden Jokowi saat berkunjung ke Sentani, Papua, Kamis, 1 September 2022 dikutip dari Tribunnews.

Menurut Jokowi, kenaikan harga BBM subsidi itu merupakan imbas dari fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Meskipun begitu, Jokowi menyebut pemerintah sedang menghitung atau kalkulasi soal harga BBM subsidi dengan waspada dan hati-hati.

“Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian ya,” katanya.

Diberitakan sebelumnya bahwa harga BBM subsisi akan mengalami kenaikan per 1 September 2022 mulai dari Pertalite dari Rp 7.650 per liter naik menjadi Rp 10.000 per liter sedangkan Solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8.500 per liter.

Menjawab rasa penasaran masyarakat terkait isu kenaikan harga BBM subsidi tersebut, Pertamina memberi penjelasan.

Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyebut Pertamina masih menunggu arahan pemerintah terkait kenaikan harga BBM subsidi.