Kepastian Isu Kenaikan BBM Subsidi Pertalite Rp 10.000 Per Liter Mulai 1 September 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Isu kenaikan harga BBM subsidi mulai 1 September 2022 semakin berhembus kencang di kalangan masyarakat.

Dikabarkan sebelumnya bahwa harga BBM bersubsisi akan mengalami kenaikan per 1 September 2022 mulai dari Pertalite dari Rp 7.650 per liter naik menjadi Rp 10.000 per liter sedangkan Solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 8.500 per liter.

Menjawab rasa penasaran masyarakat terkait isu kenaikan harga BBM subsidi tersebut, Pertamina memberi penjelasan.

Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyebut Pertamina masih menunggu arahan pemerintah terkait kenaikan harga BBM subsidi.

Patra mengatakan keputusan soal penyesuaian harga BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah.

"Kebijakan harga BBM subsidi merupakan kewenangan dari pemerintah. Kita tunggu arahan dari pemerintah," ujar Patra dikutip dari Kompas.com, Senin 29 Agustus 2022

Di sisi lain, Menteri ESDM, Arifin Tasrif sempat memberi kepastian soal isu BBM subsidi naik per 1 September 2022 hari ini.

"Kita tunggu saja besok (pengumumannya)," kata dia di Bali, Selasa 30 Agustus 2022.

Lebih lanjut, kata Arifin, rencana kenaikan harga BBM subsidi masih dikoordinasikan bersama sejumlah pihak terkait