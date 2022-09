Jam Tayang Live Tinju Dunia Kelas Berat Andy Ruiz vs Luis Ortiz, Eliminator Sabuk WBC Tyson Fury

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia kelas berat antara Andy Ruiz vs Luis Ortiz tersaji pada akhir pekan atau awal September 2022.

Tinju Dunia Andy Ruiz vs Luis Ortiz yang akan berlangsung 12 ronde ini akan live di Fox Sports.

Crypto.com Arena, Los Angeles jadi tempat dilangsungkannya laga eliminator sabuk WBC Tyson Fury ini.

Berdasarkan jadwal, Andy Ruiz vs Luis Ortiz diagendakan pada Minggu 4 September 10.00 PM EDT atau 7.00 PM PDT.

EDT merupakan Eastern Daylight Time, sedangkan PDT adalah Pacific Daylight Time.

Jika di Crypto.com Arena terlaksana pada Minggu 4 September 10.00 PM EDT atau 7.00 PM PDT, maka di Indonesia akan dapat disaksikan pada Senin 5 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB.

Adapun jam tayang Tinju Dunia itu bisa saja bergeser menjadi siang karena ada laga undercard sebelum laga utama tersebut.

Adapun laga undercard itu adalah Joseph Spencer vs Kevin Salgado Zambrano, Abner Mares vs Miguel Flores, Jose Valenzuela vs Jezzrel Corrales hingga Isaac Cruz vs Eduardo Ramirez.

Jelang laga yang tinggal menghitung hari, Luis Ortiz mengungkapkan kesiapannya untuk menghadapi Andy Ruiz.

“Saya merasa sangat baik, dan saya siap untuk bertarung, setelah lima minggu terakhir pemusatan latihan,” kata Luis Ortiz melalui pelatih German Caicedo.