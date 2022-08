Konsumsi Telur di Kalbar Mencapai 21 Kg per Kapita per Tahun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Muhammad Munsif mengatakan tingkat konsumsi telur di Kalbar khususnya Kota Pontianak cukup tinggi.

Telur merupakan makanan yang kaya akan manfaat, kombinasi antara protein dan lemak memberikan beragam manfaat bagi tubuh.

Manfaat telur ayam diantaranya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan otak, meningkatkan kolesterol baik dan membuat kulit lebih sehat.

"Saat ini konsumsi telur berkisar sekitar angka 21 kg per kapita per tahun. Tentu makin tinggi makin baik per kapita per tahunnya," ujar Munsif Rabu 31 Agustus 2022.

Konsumsi telur ayam diakui Munsif memang masih lebih tinggi dibandingkan dengan daging ayam. Hal ini karena harga telur ayam lebih terjangkau dibandingkan dengan daging ayam.

"Untuk 1 kilo gram daging ayam jika dibagi hanya mendapatkan berapa potong daging, sedangkan telur untuk berat 1 kg bisa mendapatkan 16 butir. Ukuran telur 1 kg dengan 16 butir untuk yang besar," ujarnya.

Lantaran besarnya manfaat telur untuk kesehatan anak maupun orang dewasa, Munsif berharap konsumsi telur semakin meningkat guna mendorong industri unggas di Kalbar.

"Harapan kita konsumsi telur semakin meningkat dan ini akan memberikan ruang pasar bagi industri unggas kita untuk meningkatkan produksi telur ayam di Kalbar," ujarnya. (*)

