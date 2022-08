Setuju BBM Naik! Satu di antara Pengusaha di Kalbar Nilai Subsidi Membuat Orang Manja pada Negara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengusaha Kalbar, Eko setuju dengan kenaikan harga BBM. Importir kedelai itu mengatakan kebijakan kenaikan BBM tidak bisa dihindari untuk menyelematkan APBN.

Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar subsidi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan harga BBM di Indonesia jauh di bawah keekonomian.

Jika menggunakan hitungan dolar AS di Rp 14.700 dan harga minyak 105 dolar AS, harusnya harga Solar Rp 13.950 per liter. Sementara harga Pertalite yang sekarang Rp 7.650/liter harusnya Rp 14.450/liter, jika menyesuaikan hitungan minyak dunia 105 dolar AS dan kurs Rp 14.700 per dolar AS.

"Menurut saya kalau kenaikan BBM terutama solar kita sebagai usahawan yang memakai bahan bakar solar untuk transportasi dan mengirimkan barang setuju. Menurut saya baik-baik saja. Untuk saya kenaikan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari untuk mengamankan APBN kita," ujar Eko, Selasa 30 Agustus.

Ia mengatakan kenaikan sampai Rp5.000 per liter untuk angkutan dengan jarak sampai ke Nanga Pinoh ataupun Sintang.

"Untuk bahan bakar sampai Rp5.000 akan berdampak kenaikan biaya pengiriman sebesar Rp100 per kilogram," jelasnya.

Lebih lanjut, Eko mengatakan ia tidak mau negara bangkrut lantaran banyak memberikan subsidi.

"Saya tidak mau negara ini juga berakhir seperti negara-negara yang bangkrut. Karena terlalu banyak komposisi subsidi di dalam anggaran belanja terutama anggaran belanja yang habis untuk dimakan dan tidak terlihat," ungkapnya.

Subsidi menurut Eko, hanya membuat orang menjadi manja dan ketergantungan terhadap negara.