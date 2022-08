Populer! Lirik Lagu Heaven When I Held You Again Until I Found You Lengkap dengan Terjemahan

Poster Stephen Sanchez dan Em Beihold dalam lagu baru mereka yakni Heaven When I Held You Again' Until I Found You Versi 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah sukses dengan lagu versi pertama Until I Found You yang sempat viral di media sosial, Stephen Sanches merilis versi kedua lagu tersebut.

Lagu Heaven When I Held You Again Until I Found You versi 2 dinyanyikan oleh Em Beihold bersama dengan Stephen Sanchez.

Lagu Heaven When I Held You Again Until I Found You versi 2 dirilis pada 22 April 2022 dan tak kalah dari versi pertama yang hanya dibawakan oleh Stephen Sanchez.

Salah satu yang disoroti dari lagu ini adalah liriknya yang bernuansa cinta tak tersampaikan.

Dikenal sebagai salah satu lagu romantis, berikut lirik dan terjemahan Indonesia lagu Heaven When I Held You Again Until I Found You versi 2 tersebut menjadi salah satu yang viral di media sosial:

[Verse 1: Stephen Sanchez]

Georgia, wrap me up in all your...

I want ya in my arms

Oh, let me hold ya

I'll never let you go again, like I did

Oh I used to say

[Chorus: Stephen Sanchez and Em Beihold]

"I would never fall in love again until I found her"

I said, "I would never fall unless it's you I fall into"

I was lost within the darkness, but then I found her

I found you

[Verse 2: Em Beihold]