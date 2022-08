Lirik Lagu Pergi Hilang dan Lupakan Dinyanyikan Band Remember of Today Lengkap Chord Gitar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini lirik dan chord gitar lirik lagu Pergi Hilang dan Lupakan.

Lagu Pergi Hilang dan Lupakan dinyanyikan dan diciptakan oleh grup band Remember of Today.

Dirilis pada 2015 silam, lagu Pergi Hilang dan Lupakan masuk dalam album Dont Put Off Till Tomorrow What You Can Do Today.

Berikut lirik dan chord gitar lagu Pergi Hilang dan Lupakan:

[Intro] C G Am F G

C G Am

Dunia hari ini begitu tak berarti

F G

Tak berjalan cepat seolah tak peduli

C G Am

Lambat laun ku bertahan dengan hari ini

F G

Hari yang tak akan pernah berakhir

C G Am F G

C G Am

Semua telah berubah sejalan dengan waktu

F G

Setiap detik berharga bagiku

C G

Waktu pun ingin kuubah

Am

Kembali tertawa

F

Aku hanya bisa menangis

G

Aku tak bisaaaaaa ..

[Reff]