Lirik Cinta Di Pantai Bali Oleh Sejedewe Lengkap Beserta Chord Gitarnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut lirik dan chord gitar lagu Cinta Di Pantai Bali yang tengah populer di Indonesia.

Lagu Cinta Di Pantai Bali tengah populer usai dinyanyikan Sejedewe.

Lagu Cinta Di Pantai Bali dirilis pada 2012 yang merupakan ciptaan Fajar Heriyanto.

Berikut lirik dan chord gitar Cinta Di Pantai Bali:

Lirik dan chord gitar Cinta Di Pantai Bali

[Intro] Em Am D G

[Verse]

Em Am

berjalan - jalan berjalan - jalan

D G

ke pulau pulau dewata

Em Am

ku melihat seorang gadis

D G

yang wajahnya begitu manis

Em Am

kucoba tuk mendekatinya

D G

dan dia pun tersipu malu

[chorus]

Am Em

ku buat kau selalu tersenyum

Am D

agar kau senang dekat denganku

