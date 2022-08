Promo Makanan di Promo JCO 22 Agustus 2022, 1 Jcool To Go + 2 Duo Donuts + Milo Oreo Frappe 106 Ribu

Promo Makanan di Promo JCO - 1 Jcool To Go + 2 Duo Donuts + Milo Oreo Frappe 106 Ribu dan masih banyak lagi lainnya untuk hari ini Senin 22 Agustus 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak beragam promo makanan di Promo JCO untuk menemani aktifitasmu hari ini Senin 22 Agustus 2022.

Seperti biasa, saat ini banyak promo makanan hingga minuman yang dapat dinikmati pada promo JCO diantaranya promo JCO weekly promotion 1 Jcool To Go + 2 Duo Donuts + Milo Oreo Frappe hanya 106 Ribu saja.

Selain itu, masih ada promo JCO merdeka mulai dari 2 Box JPops + 1 JPops DIY Kit hanya dengan 135 Ribu saja, 3 Box JPops hanya 135 Ribu.

Ada juga promo-promo terbaru JCO saat ini Free Delivery untuk kamu yang melakukan transaksi di aplikasi JCO dan www.jcodelivery.com mulai 16 hingga 28 Agustus 2022, Promo JCO free Iced Lemon Tea atau Iced Americano untuk setiap pembelian All Day Breakfast, promo JCO Golden Nautical Tumbler, promo JCO JCOOL Twist, Promo JCO Brew Box untuk 8 cups kopi, promo JCO Dynamic Duos, promo JCO Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Inilah selengkapnya beragam promo JCO hari ini:

Weekly Promotion

RISE AND SHINE, IT'S MONDAY! LIGHT UP YOUR MONDAY WITH WEEKLY PROMO.

Ada 1 Jcool To Go + 2 Duo Donuts + Milo Oreo Frappe hanya 106k saja. Paket lengkap ini pasti bakalan naikin mood kamu deh di hari Senin ini.

Treat yourself with this package before starting a productive week. Order sekarang lewat aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com.

Promo Merdeka