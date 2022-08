Profil Jay, Member iKON yang Jadi Juri di Ajang The Best Big Star RCTI Bersama dengan DK

Jay iKON jadi juri di ajang nyanyi The Best Big Star RCTI bersamaan dengan rekannya, DK. Simak profil sang idol berikut ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak profil Jay iKON, idol yang temani DK iKON sebagai juri di ajang pencarian bakat menyanyi The Best Big Star RCTI.

Jay memiliki nama asli Jinhwan.

Ia lahir pada 7 Februari 1994 di Jeju, Korea Selatan.

Ia adalah penyanyi Korea Selatan di bawah YG Entertainment.

Selain itu, ia merupakan anggota dari boy grup iKON.

Sebelum tanda tangan kontrak dengan YG Entertainment, Jay sempat mengikuti audisi sebagai vokalis pria SM Entertainment pada 2010.

Demi lolos di audisi SM Entertainment itu, ia bahkan rela kursus belajar suara di SM Academy.

Sayangnya, ia ak lolos audisi tersebut.

Jay pertama kali dilirik penggemar iKON kala ia diajak mengikuti acara survival YG Win: Who Is Next.

Di acara itu ia berkompetisi sebagai vokalis utama Tim B bersamaan dengan Bobby, B.I, Ju Ne, Donghyuk dan Yunhyeong.