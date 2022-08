Profil DK, Member iKON yang Bakal Jadi Juri di Ajang The Best Big Star RCTI

Sosok DK alias Donghyuk iKON bakal jadi juri di ajang pencarian bakat nyanyi The Best Big Star RCTI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak profil Kim Donghyuk alias DK iKON yang jadi juri ajang pencarian bakat di RCTI.

RCTI menggandeng DK iKON sebagai juri dalam ajang pencarian bakat menyanyi yakni Indonesia The Best Big Star.

Selain DK iKON, RCTI mengkonfirmasi Jay iKON akan menemani DK.

Lantas banyak yang belum mengenali sosok DK iKON ini.

Berikut profil DK iKON:

Profil DK iKON

Kim Donghyuk alias DK merupakan penyanyi sekaligus rapper asal Korea Selatan.

DK merupakan anggota dari grup hip hop besutan YG Entertainment, iKON.

Sebelum debut bersama iKON, ia pernah muncul dalam program Reality Show survival Mnet WIN: Who Is Next dan MIX & MATCH bersama dengan member iKON lainnya.

Meski dipanggil DK, ia memiliki nama panggilan lain seperti Candy, Kim Dong Dong, Dongie dan Baby Hyukie.

