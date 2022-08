Profil Son Ye Jin, Aktris Korea 40 tahun yang Baru Saja Jadi Brand Ambassador Brand Lokal Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktris cantik Son Ye Jin baru-baru ini telah teken kontrak sebagai brand ambassador produk lokal Indonesia.

Sosok Son Ye Jin merupakan aktris papan atas Korea Selatan.

Lahir pada 11 Januari 1982 di kota Daegu, Korea Selatan, Son Ye Jin dikenal sebagai aktris yang sangat awet muda meski telah berusia 40 tahun.

Nama Son Ye Jin mulai dikenal luas pada tahun 2003 usai bintangi film The Classic and Summer Scent, lalu film A Moment to Remember (2004) dan film April Snow (2005).

Sejak saat itu, ia memenangkan berbagai macam penghargaan dari film-film populer yang dibintanginya seperti My Wife Got Married (2008), The Pirates (2014), film 2016 The Truth Beneath and The Last Princess, dan The Negotiation (2018).

Son Ye Jin pernah masuk dalam Forbes Korea Power Celebrity 40 selama empat tahun berturut-turut 2019–2022.

Dilansir dari Gluwee, Son Ye Jin memulai karirnya di industri hiburan pada tahun 2000.

Kala itu, ia menjadi pengisi suara dalam film Secret Tears.

Ia kemudian membintangi berbagai serial TV seperti Delicious Proposal (2001), Sun-hee dan Jin-hee (2001), dan Great Ambition (2002).

Aktris ini menemukan kesuksesan awal dalam karirnya di film Lovers' Concerto (2002) dan The Classic (2003).