Sat Narkoba Polda Kalbar Lakukan Test Urine Massal Karyawan Hotel Garuda Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Management Hotel Garuda, Pontianak bekerjasama dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat yang dipimpin langsung oleh Wadir Reserse Narkoba Polda Kalbar AKBP Abdul Hafidz melakukan kegiatan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada seluruh karyawan Hotel Garuda, Jumat 19 Agustus 2022.

Pada akhir pemaparan atas bahaya narkoba, Direktorat Reserse Polda Kalbar langsung melakukan tes urine secara masal kepada seluruh karyawan dan karyawati hotel Garuda termasuk karyawan KTV Imperium.

Abdul Hafidz menekankan seluruh karyawan hotel dan tempat hiburan malam KTV Imperium harus bebas dari narkoba.

• Ditreskoba Polda Kalbar Sosialisasi P4GN dan Tes Urine Karyawan River X Hotel Aston Pontianak

Pada akhir kegiatan Test Urine seluruh karyawan Hotel Garuda dan Imperium KTV tidak terindikasi dalam penggunaaan dan penyalahgunaan narkoba.

Hal ini terbukti dari hasil negatif seluruh karyawan hotel. Pihak kepolisian Polda Kalbar mengapresiasi seluruh karyawan Hotel Garuda dan Imperium KTV dan berpesan untuk membantu memerangi dan memutus mata rantai peredaran Narkoba di Hotel dan tempat hiburan malam.

General Manager Hotel Garuda Pontianak Patris Firtadjaja sangat mendukung penuh dan menyampaikan bahwa karyawan Hotel Garuda harus 100 persen Bebas Narkoba dan. "Say No To Drugs," tegasnya.