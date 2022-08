Drakor If You Wish Upon Me Episode 1 Nonton Dimana? Cek Link Resmi Sub Indonesia Gratis di VIU

Cuplikan drakor If You Wish Upon Me Episode 1 tayang malam ini pukul 19.50 WIB di VIU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut link nonton resmi subtitle Indonesia drama korea (drakor) If You Wish Upon Me episode 1.

Malam ini drakor If You Wish Upon Me akan memasuki penayangan perdana pada pukul 19.50 WIB dan tiap episode rilis pada Kamis dan Jumat.

Drakor If You Wish Upon Me episode 1 disutradarai oleh Kim Yong Wan dan ditulis oleh Jo Ryeong Soo.

Drakor ini menampilkan sederet pemain ternama seperti Ji Chang Wook, Choi Sooyoung SNSD, Sung Dong Il, dan Won Ji An.

Sinopsis If You Wish Upon Me

If You Wish Upon Me mengisahkan Yoon Gyeo Re (Ji Chang Wook) yang tak kuasa menahan kerasnya hidup.

Ia hampir tak punya tekad untuk melanjutkan hidupnya.

Kebiasaan itu membuat Gyeo Re jatuh sakit hingga dilarikan ke rumah sakit atas perintah pelayanan masyarakat.

Sebelumnya, Gyeo Re tinggal di panti asuhan dan juga menghabiskan waktu di pusat penahanan remaja dan penjara.

Ia berjuang untuk memiliki kehidupan yang normal.