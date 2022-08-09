Tinju Dunia
Canelo Alvarez Melorot di Pound for Pound Tinju Dunia, Dmitry Bivol Ancam Vasiliy Lomachenko
Seperti diketahui, Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin duel untuk ketiga kalinya pada 18 September 2022 pagi WIB, di T-Mobile Arena di Las Vegas, AS.
Penulis: Marlen Sitinjak | Editor: Marlen Sitinjak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Raja Tinju Dunia asal Meksiko, Canelo Alvarez melorot ke posisi lima dalam daftar pound for pound ( P4P ) tinju pria, pada awal Agustus 2022.
Kini Canelo Alvarez berada di bawah Errol Spence Jr, Terence Crawford, Oleksandr Usyk dan sang petinju ranking 1 dunia asal Jepang, Naoya Inoue.
Adapun Dmitry Bivol, petinju yang mengalahkan Canelo Alvarez beberapa waktu lalu menempati posisi tujuh atau hanya dipisahkan Vasiliy Lomachenko yang menempati posisi 6.
Seperti diketahui, Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin duel untuk ketiga kalinya pada 18 September 2022 pagi WIB, di T-Mobile Arena di Las Vegas, Amerika Serikat (AS).
Pada laga tersebut, empat sabuk Canelo Alvarez dipertaruhkan.
Pada pertemuan pertama Canelo vs Golovkin dinyatakan imbang, sedangkan dipertarungan kedua Canelo dinyatakan menang dengan poin.
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Berikut pound for pound Tinju Dunia terbaru :
1. NAOYA INOUE
CINCIN, IBF, WBA, WBC
NEGARA: JEPANG
23-0-0 (20 KO)
2. OLEKSANDR USYK
IBF, WBA, WBO
NEGARA: UKRAINA
19-0-0 (13 KO)
Canelo Alvarez
Gennady Golovkin
Canelo vs Golovkin
pound for pound
18 September 2022
Naoya Inoue
Errol Spence
Terence Crawford
Oleksandr Usyk
Vasiliy Lomachenko
Dmitry Bivol
Tinju Dunia
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