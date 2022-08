Profil dan Biodata Heechul, Idol Super Junior yang Bikin Heboh Karena Akan Menikah Tahun Depan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nama Heechul Super Junior mendadak jadi bahan perbincangan Kpopers Tanah Air.

Pasalnya, Heechul baru-baru ini mengungkapkan rencananya untuk menikah tahun depan.

"Tahun depan, aku akan menikah apa pun yang terjadi," di program hiburan SBS ' Same Bed, Different Dreams 2: You Are My Destiny," kata Heechul dikutip dari Allkpop Senin 1 Agustus 2022.

Meskipun begitu, ia mengaku belum memiliki calon pengantin wanita yang ia damba-dambakan.

Lantas siapa Heechul ini?

Kim Hee-chul lebih dikenal secara mononim sebagai Heechul.

Ia adalah penyanyi, penulis lagu, presenter, dan aktor Korea Selatan.

Ia adalah anggota boy band Korea Selatan Super Junior.

Sebelum debutnya di Super Junior, Heechul memulai karir aktingnya pada tahun 2005.

Pada tahun itu ia juga membintangi musim kedua drama remaja Sharp 2.