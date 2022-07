Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 2022, Sambut Awal Tahun 1444 H

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Menyambut Tahun Baru Islam, mungkin kamu ingin menyampaikan ucapan spesial ke keluarga, rekan, sahabat dan tema-teman lainnya.

Seluruh umat islam akan merayakan pergantian tahun dalam kalender hijriah, yang akan jatuh pada tanggal 30 Juli 2022.

Menyambut Tahun Baru Hijriah tak lengkap rasanya untuk berbagi motivasi.

Selain memperbanyak doa, Anda bisa berbagi ucapan Tahun Baru Islam 2022 lewat kata-kata Islami.

Berikut ini ucapan selamat Tahun Baru Islam 2022:

1. Muharram is a month that signifies new beginnings. This year is the time to draw closer to God.

(Muharram adalah bulan yang menandakan awal yang baru. Tahun ini adalah waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan.)

2. When dawn arrives in the month of Muharram, the new year begins. May Allah shower us with blessings in the Islamic New Year 1443 H.

(Ketika Fajar tiba di bulan Muharram, itu adalah saat tahun baru dimulai. Semoga Allah selalu menghujani kita dengan anugerah di Tahun Baru Islam 1443 H.)

3. Let's start this Islamic New Year with a pure heart. May Allah bless us with sustenance this year. Happy Islamic New Year 1443 H.