Promo JCO 20 Juli 2022, Donuts JPops DIY Rp 91 Ribu & Ada Gratis Iced Americano atau Iced Lemon Tea

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapatkan bermacam promo JCO yang dapat dinikmati hari ini Rabu 20 Juli 2022.

Saat ini JCO menyediakan menu-menu terbaru weekly promotion mulai dari 1/2 Lusin Donuts + 1 JPops DIY Rp 91 Ribu.

Ada juga JCO Brew Box untuk 8 cups kopi, buy one get one free kopi dengan Clever Drip hanya 40 Ribu saja.

Kemudian All Day Breakfast Perfect pairings gratis Iced Americano atau Iced Lemon Tea.

Ada Dynamic Duos, Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Simak beragam promo menu JCO hari ini:

All Day Breakfast Perfect pairings

Feeling the mid-week blues? Nggak usah khawatir, coba dulu deh sama sesuatu yang bikin mood kamu naik lagi, seperti hot meals All Day Breakfast.

Mood kamu bisa happy lagi deh karena ada free Iced Americano atau Iced Lemon Tea untuk setiap pembelian All Day Breakfast. Perfect pairings.

It’s too good to miss! Langsung aja ke JCO Tamini sekarang dan enjoy your breakfast JCO Lovers.

