Profil, Biodata dan Karir Yoona SNSD, Idol yang Jadi Istri Lee Jong Suk di Drakor Big Mouth

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak profil biodata Yoona SNSD yang jadi istri Lee Jong Suk di drama korea Big Mouth di MBC.

Nama Yoona SNSD tengah viral di media sosial usai tanggal perilisan drama korea terbarunya yakni Big Mouth dikonfirmasi pada 29 Juli 2022.

Drama korea Big Mouth akan jadi duet akting Yoona SNSD dan Lee Jong Suk sebagai suami-istri.

Big Mouth menceritakan seorang pengacara yang dicurigai sebagai seorang penipu jenius.

Kenalan yuk dengan Yoona SNSD!

Yoona SNSD memiliki dikenal secara mononim sebagai Yoona, adalah penyanyi dan aktris Korea Selatan.

Setelah pelatihan selama lima tahun, ia memulai debutnya sebagai anggota girl grup Girls Generation atau SNSD.

Pada Agustus 2007, yang kemudian menjadi salah satu artis terlaris di Korea Selatan dan salah satu girl grup Korea Selatan paling populer di seluruh dunia.

Terlepas dari kegiatan kelompoknya, Yoona telah berpartisipasi dalam berbagai drama televisi, terutama You Are My Destiny (2008), yang menandai terobosan karirnya dan membuatnya mendapatkan penghargaan Aktris Baru Terbaik di Penghargaan Drama KBS ke-23 dan Penghargaan Seni Baeksang ke-45.

Yoona sejak itu mendapatkan perhatian publik lebih lanjut dan pengakuan akting dengan berbagai tipe peran di Love Rain (2012), Perdana Menteri & I (2013), The K2 (2016), The King in Love (2017 ) dan Diam (2020–2021).