Promo Makanan Hari Ini 3 Juli 2022, Nikmati McD KFC Pizza Hut JCO Hokben BreadTalk Chatime A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan beragam promo makanan hari ini Minggu 3 Juli 2022.

Apalagi saat ini banyak terdapat berbagai promo mulai dari KFC, JCO, Pizza Hut, Hokben, McDonalds, BreadTalk, Dunkin Donuts, Chatime, dan A&W dan masih banyak lagi lainnya.

Ada banyak pilihannmenu pilihanmu hari ini.

Inilah beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Minggu 3 Juli 2022:

McD

Nikmati Beef Spicy Korean with Egg untuk jelajahi rasa khas East dari #McDTasteOfTheWorld.

Burger dengan saus pedas khas Korea ini dan juga telur, pasti makin nikmat ditambah McShaker Fries Sweet & Spicy BBQ renyah dan juga Ginger Ale Fizz yang segar, lho.

Ayo tunggu apalagi? Pesan aja Beef Spicy Korean with Egg sekarang untuk jelajahi kelezatannya! Tersedia juga di GoFood, GrabFood dan ShopeeFood.

Pizza Hut

Lebih banyak ide nih buat makan siang kamu! Pilihan My Box, My Box Plus dan My Box XL dengan banyak kombinasinya bikin kamu bisa langsung jadwalin sampe sebulan ke depan!