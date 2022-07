Kenalkan All New Ertiga Hybrid di Pontianak, Suzuki Ajak Test Drive Berhadiah

Deputy Director Sales & Marketing 4W PT SIS Hady Surjono Halim (tengah) memberikan penjelasan terkait produk All New Ertiga Hybrid dalam acara “Press Conference dan Media Test Drive” di Monkee Cafe Pontianak, Sabtu 25 Juni 2022. Untuk lebih mengenalkan produk terbaru tersebut, Suzuki mengajak masyarakat mengikuti test drive All New Ertiga Hybrid berhadiah dari periode 10 Juni 2022 - 30 September 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan All New Ertiga Hybrid di Tanah Air. Suzuki juga makin gencar mempromosikan kehadiran All New Ertiga Hybrid dengan beragam cara agar makin dikenal luas dan diterima di pasaran.

Sesuai dengan namanya, Suzuki Ertiga terbaru ini sudah dibekali dengan teknologi Suzuki Smart Hybrid.

PT SIS bersama Manager PT Daya Kharisma Utama (DKU) menghadirkan Ertiga generasi baru ini di pasar Pontianak dan Kalimantan Barat pada Sabtu, 25 Juni 2022.

Performa Suzuki All New Ertiga Hybrid memang tak perlu diragukan lagi. Dengan teknologi terkini, mobil MPV Low ini terbukti irit, makin mempermudah penggunanya, dan nyaman.

PT SIS bersama PT DKU juga mengajak jurnalis Pontianak menjajal keandalan produk terbaru Suzuki itu melalui "Press Conference dan Media Test Drive " di Monkee Koffee Pontianak pada Sabtu 25 Juni 2022.

Belasan jurnalis turut merasakan sensasi berkendara All New Ertiga Hybrid secara langsung.

Pengunjung mal antusias melihat produk All New Ertiga Hybrid yang baru diluncurkan di Pontianak pada Sabtu, 25 Juni 2022. Untuk lebih mengenalkan All New Ertiga Hybrid, PT SIS bersama PT DKU mengajak masyarakat mengunjungi Pameran produk All New Ertiga Hybrid yang berlangsung di lantai dasar Gaia Bumi Raya City 25-26 Juni 2022. (Tribun Pontianak/Nina Soraya)

Acara tersebut juga dihadiri oleh Deputy Director Sales & Marketing 4W PT SIS Hady Surjono Halim.

Lalu Branch Manager PT Daya Kharisma Utama (DKU) Mandan Santo, Brand Development Section 4W Marketing Departemen PT Suzuki Indomobil Sales Yuda Febrianto, Territory Sales Manager Dealer Sales 4W PT.Suzuki Indomobil Sales Daniel Halomoan Lumbantoruan dan Service Manager PT. Daya Kharisma Utama Gusti M.Ali .

Branch Manager PT DKU Mandan Santo mengaku sangat optimis All New Ertiga Hybrid diterima di pasar Pontianak.

Selain itu untuk lebih mengenalkan All New Ertiga Hybrid, ia mengajak masyarakat mengunjungi Pameran produk All New Ertiga Hybrid yang berlangsung di lantai dasar Gaia Bumi Raya City 25-26 Juni 2022.