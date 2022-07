Suzuki All New Ertiga Hybrid Resmi Diluncurkan di Kota Pontianak

Deputy Director Sales & Marketing 4W PT SIS Hady Surjono Halim, Branch Manager PT Daya Kharisma Utama (DKU) Mandan Santo, Brand Development Section 4W Marketing Departemen PT Suzuki Indomobil Sales Yuda Febrianto, Territory Sales Manager Dealer Sales 4W PT.Suzuki Indomobil Sales Daniel Halomoan Lumbantoruan dan Service Manager PT. Daya Kharisma Utama Gusti M.Ali meluncurkan All New Ertiga Hybrid di Gaia Bumi Raya City Mall, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu 25 Juni 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bekerja sama dengan PT Daya Kharisma Utama (DKU) dengan resmi meluncurkan All New Ertiga Hybrid di Gaia Bumi Raya City Mall, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu 25 Juni 2022 .

Acara tersebut dihadiri oleh Deputy Director Sales & Marketing 4W PT SIS Hady Surjono Halim, Branch Manager PT Daya Kharisma Utama (DKU) Mandan Santo, Brand Development Section 4W Marketing Departemen PT Suzuki Indomobil Sales Yuda Febrianto, Territory Sales Manager Dealer Sales 4W PT.Suzuki Indomobil Sales Daniel Halomoan Lumbantoruan dan Service Manager PT. Daya Kharisma Utama Gusti M.Ali .

Peluncuran regional di Pontianak ini menjadi momen yang istimewa karena All New Ertiga adalah LMPV favorit masyarakat Kalimantan Barat, sehingga kehadiran All New Ertiga Hybrid sangat dinantikan.

Deputy Director Sales & Marketing 4W PT SIS Hady Surjono Halim mengatakan tidak hanya memperkenalkan teknologi baru dalam All New Ertiga Hybrid tetapi juga memikirkan kebutuhan pelanggan serta kenyamanan efesiensi bahan bakar, hingga harga terjangkau.

Serta perawatan kendaraan yang mudah itulah yang menjadi pedoman Suzuki dalam mengembangkan produk baru.

Setelah mempelajari pasar Indonesia Ertiga dikembangkan dan dikenalkan dengan konsep tiga baris untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sejak dikenalkan mobil ini sangat dicintai dan diminati oleh keluarga di Indonesia, selama lebih dari 10 tahun total produksi lebih dari 409.000 termasuk ekspor ke mancanegara 86.000 unit, hari ini All New Ertiga kembali dengan Suzuki Ertiga Smart Hybrid.

Suzuki memberikan kontribusi efesien yang signifikan akan penggunaan bahan bakar, sebagai penyempurnaan dari All New Ertiga sebelumnya, dilengkapi dengan fitur-fitur kenyamanan tambahan dan fitur keselamatan, hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Kami bangga Ertiga Hybrid yang disetujui pemerintah melalui Kementerian Perindustrian sebagai kendaraan mobil rendah emisi karbon di indonesia. Dan Suzuki akan meluncurkan generasi model hybrid ke pasar Indonesia, kami percaya dan yakin All New Ertiga Hybrid akan membawa kebahagiaan dan menciptakan hari-hari yang terbaik bagi keluarga di Indonesia," terang Hady.

Sederet manfaat tersebut membuat All New Ertiga Hybrid layak menjadi mobil pilihan dengan tagline “Untuk Hari yang Lebih Baik.”