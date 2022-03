Hasil Tinju Dunia Hari Minggu: Tonton Detik-detik Pacheco Pukul KO The Sexy Albanian Genc Pllana!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju dunia yang mempertemukan Diego Pacheco vs Genc Pllana alias The Sexy Albanian harus berakhir dengan cepat.

Pacheco menghancurkan petinju asal Hagerstown, Maryland, USA itu hanya dalam dua ronde saja.

Pacheco menguasai alur pertandingan, menjatuhkan Pllana (9-4-1, 5KO) di awal ronde pembukaan.

Pada ronde kedua, Pacheco mendaratkan segalanya dengan presisi dalam menyiapkan pukulan akhir pertarungan sebuah hook kiri di sepanjang tali yang melipat Pllana.

Wasit Jerry Cantu menghentikan pertandingan sebelum menyelesaikan hitungannya, karena khawatir akan kesehatan Pllana.

Pacheco kini telah mencetak kemenangan KO di masing-masing dari tiga pertandingan terakhirnya.

Laga ini merupakan pembuka sebelum laga pamungkas Petinju Nicaragua Roman ‘Chocolatito’ Gonzalez vs Julio Cesar Martinez.

Tonton detik-detik Pacheco pukul KO Pllana.

