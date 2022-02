Kalender Maret Tahun 2022, Cek Jumlah Tanggal Merah dan Hari-hari Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada bulan Maret tahun 2022, tercatat ada sekitar 22 hari besar.

Dari 22 hari besar itu, ada satu tanggal merah yakni pada 3 Maret, Hari Raya Nyepi.

Sementara itu sejumlah momentum hari besar juga tersaji dibulan Maret.

Mulai dari Hari Komando Strategis Angkatan Darat, Hari Musik Nasional hingga Hari Film Indonesia.

Daftar Tanggal Merah Bulan Maret.

3 Maret, Hari Raya Nyepi

Daftar Hari Besar Bulan Maret.

1 Maret: Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949

1 Maret: Hari Kehakiman Nasional

6 Maret: Hari Konvensi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)