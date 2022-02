Tinju Dunia Hari Minggu: Jaime Munguia vs D'Mitrius Ballard, Duel Dua Petinju Belum Pernah Kalah!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga seru tinju dunia akan mempertemukan Jaime Munguia vs D'Mitrius Ballard, Minggu 20 Februari 2022 pagi WIB atau Sabtu 19 Februari 2022 waktu setempat.

Laga ini akan memperebutkan World Boxing Organisation InterContinental Middle Title atau Gelar Tengah Antarbenua Organisasi Tinju Dunia.

Jaime akan menghadapi pria berjulukan Big Meech di Plaza Monumental, Tijuana.

Jaime Munguia terlihat melanjutkan usahanya untuk meraih gelar juara dunia pada tahun 2022 ketika ia menghadapi D'Mitrius Ballard di kota kelahirannya Tijuana.

Munguia adalah salah satu talenta tinju paling menarik yang KOnya telah dilakukan oleh penggemar di seluruh dunia.

Tetapi sekarang adalah waktunya bagi petinju Meksiko untuk mendorong dan mencapai potensi penuhnya.

Ballard di sisi lain ingin menegaskan kembali dirinya sebagai salah satu nama teratas di divisi middleweigh yang padat setelah mengalami kemunduran kecil pada tahun 2021 karena cedera.

Jaime Munguia punya rekor mentereng, dengan 38 kemenangan yang 30 diantaranya KO.

Namun demikian Ballard juga tak terkalahkan, ia 21 kali menang dengan 13 KO dan sekali imbang.

Tape of the Tale Jaime Munguia vs D’Mitrius Ballard